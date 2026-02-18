警察官になりすまして、高齢者から939万円をだまし取ったとして、44歳の女がきょう（18日）逮捕されました。

詐欺の容疑で逮捕されたのは、台湾出身で住所不定の無職の女（44）です。

警察の調べによりますと、女は特殊詐欺グループの一員で、2025年9月、警察官になりすました詐欺グループが、高松市の男性（当時80）に電話をかけ、「あなた名義で銀行の口座が作られ、犯罪に利用されている可能性があり、捜査をしています。」「あなた名義の口座が凍結されます。」「あなたの口座から下したお金を調べたいので、ATMで1日160万円を下ろしてください。」「預かったお金は調査が済めば返します。」「今月、お金の検査をするので取りに行きます。」とうそを言い、女が9月30日ごろ、男性の自宅の門付近に置かせた、現金939万円入りの紙袋を持ち去った疑いです。

調べに対して、女は「昔のことなので覚えていない」と容疑を否認しているということです。

女は特殊詐欺グループの「受け子」役とみられ、警察が背後関係などを調べています。