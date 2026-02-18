3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で4大会ぶりの1次ラウンド突破を目指す韓国代表に暗雲が立ちこめた。代表に選出されているカージナルスのライリー・オブライエン投手（31）が右ふくらはぎを負傷したと17日（日本時間18日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

オブライエンは母が韓国人で「ジュンヨン」のミドルネームを持つ。1メートル93の長身から球速160キロ台の高速シンカーを武器に昨季は42試合で3勝1敗6セーブ、防御率2・06を記録した。韓国代表でも守護神候補として期待されている。

ただ、大リーグ公式サイトによると、オブライエンは14日のライブBPで「右ふくらはぎの軽い肉離れ」を起こしたという。それ以降、ブルペンで投げていない。

本人が「今日は昨日よりも調子が良いです。願わくば、あまり長引かないことを祈ります」とこの日、メディアに答えたものの、同サイトは「たとえ怪我が長期にわたるものでなくても、短期的には大きな影響を及ぼす可能性がある。彼がWBCで韓国代表として登板できるかどうかは不透明だ」と記し、約2週間後に迫ったWBCに向けてはピンチと伝えた。

今回のWBCで4大会ぶりに1次ラウンド突破を目指す韓国だが、大会前から不運が重なっている。正遊撃手として期待されたブレーブス・金河成（キム・ハソン）が右手中指の負傷、パドレスに加入した宋成文（ソン・ソンムン）も脇腹の負傷で欠場。さらに、捕手の崔在勲（チェ・ジェフン）も手の骨折のため、一度は代表メンバーとして発表されたが辞退することとなった。

投手陣は160キロを投げる豪腕、文棟柱（ムン・ドンジュ＝ハンファ）も肩の炎症により、出場を見送ることになった。また、昨季サムスンで27試合に登板し12勝4敗、防御率3・24の成績を残したウォン・テインも右肘故障で代表から外れた。

オブライエンも離脱となれば、手薄な投手陣に大打撃となる。