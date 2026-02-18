お笑いコンビ、シャンプーハットてつじ（50）が18日、大阪市内で「大阪無限粉もんソースby味ぽん」発表会に出席した。

ミツカンのご当地味ぽん第3弾は「とろ！うま！さっぱり！」をコンセプトに大阪の粉もんにマッチした「大阪無限粉もんソース」で、上沼恵美子も絶賛。関西限定発売は1964年の味ぽん以来となる。

ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」で共演し、つけ麺店を経営するなど食通で知られることもあって、上沼からの推薦を受けてお披露目イベントに登壇したてつじは「次、上沼さんから仕事を奪ったろうと思って。今日は面接やと思ってます」と気合十分。

ソースをかけたたこ焼きを試食し、「ソースに味ぽん混ぜたらええんちゃうん？ とも思ったけど、ちゃんとソース。ぽん酢のさっぱり感が後から追いかけてくる。関西へのリスペクトを感じる。あじフライとかにもイケる。僕、ソース顔って言われるんですけど、味ぽんソース顔って新しいジャンルができた。新しいジャンルの調味料ができました」と食レポした。

この日のてつじはキレッキレ。関西出身だという司会の女性から「たこ焼きの中にかつお節は入れないんですか？」と聞かれると、「かつお節は上にかけます。ホンマに関西の人ですか？」とツッコミ。

さらに、「ソースはお皿にとってかける派ですか？ 鉄板の上でかける派ですか？」と聞かれると、「鉄板の上でかけないですよ。お皿にとって最後にハケで。ホンマに関西の人ですか？ 鉄板で焼いてるときにかけていいのは焼きそばだけです！」とツッコミ倒して、笑いを誘った。

イベントの最後には「今日のことも上沼さんにラジオでしゃべらせてもらいたい。なかなかイイ出来やったと自負してます。こういう商品発表の時って『シーン』ってなってるの多いですけど、なかなか笑いがとれた。ウケたって言います」とご機嫌だった。