「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、パーソナリティーを務める17日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（火曜深夜3時）に出演。3月31日の放送をもって終了することを発表した「星野源のオールナイトニッポン」について語った。

星野はこの日、直前に放送された「−オールナイトニッポン」内で番組の終了を発表。あのも11日の放送内で自身の番組が3月末で終了することを発表しており「星野源さんもオールナイトニッポンをご卒業ということですけど」と同じ曜日でパーソナリティーを務める星野の話題に触れた。

また「もう10年ですよ、源さん。10年を機にやりきったということで。このラジオでもたびたび言ってたけど、とんでもないぞと。いつ辞めんの？とか言ってたけど」と多忙の星野が長く深夜ラジオを続けてこられたことに驚いた様子で、「ミュージシャンが深夜ラジオを10年って、本当にすごいぞ？ 1時とはいえマジですごい」と称賛した。

さらに「録音の30分番組とかで長くやってる人はいると思うんですけど、深夜の生放送2時間10年はだいぶ長いよね。だいぶよ」とねぎらいながら、「源さんは10年やりきり、僕は3年でラジオを完成させ、破壊という。それぞれの春がやってくるぜ、本当に」と感慨深げだった。