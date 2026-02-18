【「カラオケJOYSOUND for STREAMER」×「Alive Studio byGMOペパボ」コラボ企画】 2月18日～実施

エクシングは、ライブ配信・動画投稿者（ストリーマー）をターゲットに展開しているカラオケサービス「カラオケJOYSOUND for STREAMER」において、GMOペパボが運営する配信画面デザインサービス「Alive Studio byGMOペパボ」とコラボレーション企画を展開する。

拡大を続けるライブ配信市場において、VTuberやストリーマーなどの配信者がファンと一体感を楽しめる「歌枠」は、個性を表現する極めて重要なコンテンツとなっている。また、リスナーを惹きつける高品質な「歌枠」には、音と視覚演出の双方が不可欠。「Alive Studio byGMOペパボ」は、直感的な操作で配信画面を自在にカスタマイズできる機能を提供し、配信における空間表現の幅を大きく広げてきた。一方、「カラオケJOYSOUND for STREAMER」では、個別の楽曲許諾確認を必要とせず、店舗カラオケと同等の高品質なカラオケ音源とテロップを提供することで、「歌枠」における音楽体験のクオリティ向上を実現してきた。今回、両サービスの強みが融合するコラボレーションが実施されることとなった。

第1弾として、2月18日から「カラオケJOYSOUND for STREAMER」とコラボレーションした配信用素材とエフェクトを「Alive Studio byGMOペパボ」に追加するとともに、それぞれのユーザーに対し、相互のサービスの活用を後押しするキャンペーンが実施される。

両サービスでは、今回のコラボレーションを通じ、視覚と聴覚の双方からアプローチすることで、VTuberをはじめとする配信者の「歌枠（歌配信）」をより一層盛り上げていくとしており、採点機能と連動した配信画面を演出する素材追加など、さまざまなコラボレーションを実施していく予定。

コラボレーション素材・エフェクトの追加

カラオケルームの背景やカラオケ機器、選曲用端末「キョクナビ」素材など「歌枠」を盛り上げる素材6点と、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」が画面上で動く、本サービス限定のエフェクト4点が追加された。コラボレーション素材とエフェクトは「Alive Studio byGMOペパボ」の全てのプランで利用できる。

相互キャンペーンを実施

高品質な音と視覚演出で「歌枠」をさらに盛り上げたい配信者を支援するためのキャンペーンが実施される。

「Alive Studio byGMOペパボ」無料キャンペーン

受付期間：2月18日～3月8日23時59分

対象者数：先着100名（※上限に達し次第終了）

内容：「Alive Studio byGMOペパボ」のプレミアムプラン利用料金（税込 980円/月）が3月31日まで無料

※早期に応募するほど、無料期間が長くなる。

応募条件

・「カラオケJOYSOUND for STREAMER」のユーザーであること

・応募時点で「Alive Studio byGMOペパボ」を未利用であること

応募方法：専用フォームより受付

※詳細は「カラオケJOYSOUND for STREAMER」公式Xにて発表予定。

□キャンペーン詳細ページ

「カラオケJOYSOUND for STREAMER」Basicプラン無料キャンペーン

受付期間：2月18日～2月23日23時59分

対象者数：抽選で30名

内容：歌枠配信できる公式ツール「カラオケJOYSOUND for STREAMER」のBasicプラン（税込3,500円/30日）のシリアルコードを抽選で30名にプレゼント

応募条件

・「Alive Studio byGMOペパボ」のユーザーであること

・応募時点で「カラオケJOYSOUND for STREAMER」を未使用であること

応募方法：専用フォームより受付

※詳細は「Alive Studio byGMOペパボ」公式Xにて発表予定。

□キャンペーン詳細ページ