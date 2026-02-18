アジア株 中国、香港などは休場 豪州株は続伸も鉱山などに売り アジア株 中国、香港などは休場 豪州株は続伸も鉱山などに売り

アジア株 中国、香港などは休場 豪州株は続伸も鉱山などに売り



東京時間11:02現在

香港ハンセン指数 26705.94（休場）

中国上海総合指数 4082.07（休場）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5507.01（休場）

豪ＡＳＸ２００指数 9005.40（+46.52 +0.52%）

シンガポールST指数 4938.58（休場）

NZSX 浮動株50 トータルリターン 13247.02（+215.40 +1.65%）



アジア株式市場の大半は昨日に続いて春節（旧正月）のため休場となっている。韓国市場はきょうまで、台湾市場は20日まで、香港市場は19日まで休場。中国市場は24日から取引を再開する。



豪州株は続伸となり、一時1週間ぶりに9000ポイントの大台を回復した。昨日は売りが目立った情報技術、不動産などが反発。ソフトウェアのテクノロジーワン、ゼロなど企業向けソフトウェア会社が好調。昨日売られていた不動産大手グッドマンなどもしっかり。一方鉱山は弱くBHP、エボリューションマイニングなどが売られている。



NZ中銀金融政策会合の結果が本日発表された。政策金利は市場予想通り据え置き。声明や会見が予想外にハト派で、早期の利上げ期待が後退したことで、NZ株は堅調。発表後に買いが出るだけでなく、午後に入っても買いが出ている。

