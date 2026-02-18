衆院選で歴史的勝利を成し遂げた高市早苗首相（64）。長期政権も夢ではないが、その内情を探ってみると、党内に意外な不協和音が……。

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

「諦めていません」

今回の衆院選で自民党は、結党以来最多となる316議席を獲得。衆院議員定数の3分の2に当たる310議席を優に上回るため、ねじれが続く参議院で仮に与党法案が否決されても、衆院で再可決が可能なのだ。

今月18日召集の特別国会を受けて、新聞やテレビは軒並み高市政権が持つ「数の力」への懸念を示し、少数派である野党との丁寧な国会審議を求めているが、召集日の5日前にあたる2月13日、高市首相は党幹部たちに「新年度予算の早期成立」の実現を求めて、意気込みを語っていたという。

官邸関係者が明かす。

「時間は15分ほどでしたが、総理は“今回の選挙結果は国民の皆様の民意だ”と繰り返し言っていました。印象的だったのは“国民の皆様の生活を守らないといけない。そのためにも、私は予算の年度内成立を諦めていません”と述べたこと。総理自身の思いが込められているのか“諦めていません”という部分は、語気を強めていた気がします」

“合理的”な国会運営

そもそも今回の衆院選は、来年度予算を決める重要な通常国会の審議を先延ばしする形で行われた。 物価高対策が急がれる中で国民生活に影響を与えていいのか。そうした批判を気にしてか、高市氏は党幹部に“異例の指示”を出したというのである。

先の関係者が続ける。

「総理が言われていたのは国会の質問時間を減らすという大ナタでした。今まで予算委員会の質問時間は、全体を100とすれば与党30野党70の割合になるように配慮していた。しかし、今回の選挙で与党は議席の3分の2以上を獲得。今までとは逆に与党70野党30でもおかしくない。その形にした上で、与党が長く質問しなければ、おのずと全体の質問時間は少なくなって、予算成立が早まると」

さらに、高市氏はこんな“奇策”も口にしたという。

「テレビ中継が入る予算委員会の集中審議を外したらどうかとの提案がありました。総理いわく“直接的には予算に関係しない質問もある。それは予算審議の中でやらなくても、成立後にいくらでも時間が取れる。集中審議を外せば、もっと短くなる”と仰っていました。総理は今まで過分に野党に配慮していた分、今後は合理的に国会運営を行って、年度内の予算成立を目指していきたいと考えている。かなり思い切った判断をされたと思いました」

そこには、自身に降りかかる、活動実態が不明瞭な宗教法人を利用した多額の違法献金疑惑などを、追及されたくないという思いもあるのか。

ともあれ、いくら国民の生活を守るという大義があろうと、野党からは“国会軽視だ”という批判が続出しそうだ。

「萩生田氏からの電話にも出ない」

しかし、高市氏を諫める声は、官邸や自民党内からも表立って聞こえてこないという。

「とにかく選挙で大勝した高揚感に高市総理は浸っていて、なんでもやってやろうという様子ですね」

とは、自民党関係者。

「今回の解散総選挙で、高市総理は事前に木原稔官房長官には相談していますが、党の麻生太郎副総裁や鈴木俊一幹事長、それに連立相手の維新には声すらかけていません。本来あり得ない話ですが、“勝てば官軍”で誰も総理にモノを申せない空気になっている。ここ最近は、側近とされる木原氏でさえ“夜になると総理が携帯に出てくれない”と困っています」（同）

いったいどういうことか。

「『首相動静』でも分かる通り、公務を終えた高市総理は会合も入れず連日公邸に引きこもるのが常です。自らの体調を考慮しながら、政策の勉強や夫の介護に専念したいのかもしれませんが、周囲とのコミュニケーションが不足しています。党内だと萩生田光一氏、維新から総理補佐官に抜てきされた遠藤敬（たかし）氏などからの電話にもなかなか出ないことがあるそうです。高市総理自身、自ら電話をかけるタイプでもないので、政権発足から半年もたっていないのに周囲の不満がたまり始めています」

今は国民の支持率が高く、政権内での不協和音は表面化していないが、いずれ内部崩壊が起きる潜在的リスクを抱えているというのだ。

なんでも一人で抱え込むタイプ

実際、先の衆院選後のNHKなどの世論調査では、高市内閣の支持率は政権発足直後の7割近くにも達し「高市一強」が揺らぐ気配はない。このままの支持率で、2年後に控える参院選や自民党総裁選、4年先の衆院の任期満了による総選挙を乗り越えれば、「長期政権」の可能性も視野に入る。

高市氏が師と仰ぐ安倍晋三元首相は、名実ともに憲政史上、歴代最長となる長期政権を築いた。

2006年9月に第1次安倍内閣を発足させた後、わずか1年で持病悪化を理由に退陣するが、12年12月に再登板。20年9月で第4次内閣の幕を閉じるまで、国政選挙や党総裁選で連戦戦勝を重ね、通算3188日の在職記録は戦前戦後を通じて最長である。

「今の高市さんは、第1次内閣の安倍さんと似ているように見えますね。当時の安倍さんは、とにかく一人で全力疾走してしまい、最後は体がボロボロになってつぶれてしまったそうです」

と振り返るのは、第2次安倍政権で官房副長官補を務めた兼原信克氏である。

「どうも高市さんは一人でなんでも抱え込むタイプに見えますね。政策の勉強に励むのは悪いことではありませんが、人に会って話を聞く時間がなくなってしまう。もっとさまざまな人からバランスよく生の情報を取らないと、どこに国民の不満がたまっているのか。民意はどうなっているのか把握できません。総理が国民の信頼を得るためには、政財界のみならず、ありとあらゆる分野の人々から情報を取る必要があるのです」

その点、第2次以降の安倍政権は、当時の官邸内で「チーム安倍」と称された強固な組織力を基盤に長期政権を築くことに成功した。安倍政権の“後継”を自認する高市氏が手本とすべきは……。2月19日発売の「週刊新潮」で詳報する。

「週刊新潮」2026年2月26日・3月5日号 掲載