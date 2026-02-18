LCD-GDQ271JAWOS

アイ・オー・データ機器は、「webOS Hub」を搭載した27型ゲーミングモニターGigaCrysta「LCD-GDQ271JAWOS」を4月上旬に発売する。価格はオープンで、直販価格は79,750円。

リフレッシュレート最大180Hzのゲーミング性能と、エンタメコンテンツを楽しめるスマート機能を1台に融合したモニター。解像度はWQHD(2,560×1,440ドット)。パネル方式はIPS。表面処理は非光沢。コントラスト比は1200：1。

webOS Hubを搭載し、有線LANもしくはWi-Fiに接続するだけで、Netflix、YouTube、Prime Video、Disney+、Hulu、TVer、U-NEXTなどのコンテンツが楽しめる。AirPlay2やMiracastを使用して、スマホのコンテンツを表示できるほか、PCも同一ネットワークに接続していればワイヤレス接続が可能で、モニターの向きや配置を自由に決められるとしている。

付属のリモコンには、Netflix、Prime Video、Disney+、U-NEXT、hulu、TVerのボタンを備えている。

映像入力はHDMI×1系統、DisplayPort×1系統、USB-C×1系統。リフレッシュレートはDisplayPortとUSB-C接続時最大180Hz、HDMI接続時は最大144Hz。応答速度は2ms。HDR対応で、HDR 10をサポートしている。

DisplayPort Alt ModeやUSB PDに対応したUSB-Cポートを搭載したPCとの接続では、USB-Cケーブル1本で映像、音声の入力と65W給電も行なえる。USBハブ(USB-A×2系統)も搭載し、モニターに接続したマウスなどのUSB機器をPC側で利用できる。

Bluetooth接続にも対応し、ワイヤレススピーカーやワイヤレスイヤフォン/ヘッドフォンを使用してコンテンツを楽しむこともできる。

内蔵スピーカーの出力は2W+2W。ヘッドフォン出力も備える。

高さ調整、ピボット機能、チルト機能、スイベル機能を備えたゲーミングスタンドを付属。組み立てや取り外しが簡単な「ワンタッチリリース」を採用している。VESA(100×100mm)にも対応し、ディスプレイアームも取り付けられる。

消費電力は最大140W。待機時0.6W。年間消費電力量は82.8kWh。

外形寸法はスタンド有りで約614×227×443～555mm。重量はスタント有りで約5.9kg。電源コード、HDMIケーブル、USB-Cケーブル、台座、台座ネック、VESAプレート、リモコンなどが付属する。