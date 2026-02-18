はなわ、長男・元輝さんの妻は柔道のジュニア世界チャンピオンだった 義父は「柔道界ではめちゃくちゃすごい師範の先生」
お笑い芸人のはなわ（49）が18日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。新たに家族となった長男・元輝さんの妻について語った。
【写真】授乳に緊張？ 初孫にデレデレ…すでに“ジジバカ”予感させるはなわ
昨年には銀婚式を迎え、夫婦で「パートナー・オブ・ザ・イヤー2025」を受賞した。芸歴30年となる中、過去には同番組に長男と次男と親子3人で出演したことも。当時6歳だった長男の元輝さんは、現在、結婚して1児の父になった。
番組では、結婚式の写真も紹介されたが、元輝さんの妻・真実さんについて「奥様が、柔道のジュニアの世界チャンピオンとかなんですよ」と明かし、黒柳徹子も「わかんない！ええー！」と驚いた。
さらには真実さんの父親は「超有名な朝飛大（あさひ・だい）先生って言いまして、柔道界ではめちゃくちゃすごい師範の先生」と紹介し、また黒柳を驚かせた。
