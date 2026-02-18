ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。

2月15日（日）の同番組では、真木よう子が産後の体型変化を告白する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。

番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演している。

◆43歳で第二子出産「骨盤がグラグラに」

今回のスタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「産後の体型変化」をテーマにママたちの切実なコンプレックスを深掘りしていった。

ゲストの俳優・真木よう子は「産後、気になるところは？」と聞かれると、「骨盤がグラグラになっちゃった」と告白。「だんだん歩き方のクセがおかしくなってきて、膝が痛くなってきた」と、高齢出産後のリアルな身体の不調を明かした。

©AbemaTV,Inc.

また、産後美容の専門医を招き、バストに関する最新の治療法が紹介されると、真木は「胸が元々大きい」と自身のバストについて言及。

第二子出産や年齢を重ねたことで「そんなとこまで胸って垂れるんだ、みたいなとこまでいく」と明け透けに語り、MC陣を驚かせた。

さらに真木は、俳優としてのプロ意識と母としてのリアルな体型変化の狭間で、「今脱げって言われたら、いくら積まれても…」と躊躇を見せるなど、飾らないトークで場を盛り上げていた。