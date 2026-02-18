ウェスト2位のスパーズがベテランビッグマンのメイソン・プラムリーと10日間契約

2月18日（現地時間17日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、メイソン・プラムリーと10日間契約を結んだことを発表した。

オールスターブレイクを迎えた時点で、スパーズはウェスタン・カンファレンス2位の38勝16敗。ロスターにはビクター・ウェンバンヤマやディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスルらを擁し、7シーズンぶりのプレーオフ出場を目指して戦っている。

今回加入するプラムリーは、213センチ115キロのビッグマン。NBAキャリア13年目の今シーズンは、シャーロット・ホーネッツで開幕を迎えて14試合で平均8.9分1.9得点2.9リバウンド1.1アシストを記録。

ただ、今月5日のトレードでオクラホマシティ・サンダーへ移籍後にウェイブ（保有権放棄）されていた。35歳のベテランは、先発センターのウェンバンヤマを筆頭に、ルーク・コーネット、ケリー・オリニク、ビスマック・ビオンボが控えるスパーズでバックアップへ入ることとなる。

これまでプレーオフへ7度進出してきたプラムリーは、2020年にデンバー・ナゲッツでカンファレンス・ファイナルへ出場し、計71試合の経験を持つ。