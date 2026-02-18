川崎ブレイブサンダースの2選手がW杯地区予選へ…ジャマレディンがレバノン代表、リスティッチがセルビア代表に

川崎ブレイブサンダースは2月18日、オマール・ジャマレディンが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2のレバノン代表（FIBAランキング28位）、ドゥシャン・リスティッチが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 ヨーロッパ地区予選」Window2のセルビア代表（同3位）に選出されたことを発表した。

現在25歳のジャマレディンは、194センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。レバノン、コソボのチームを経て、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」に川崎へ加入すると、B1第23節終了時点で27試合に出場し、1試合平均5.7得点3.1リバウンド2.1アシストを記録する。

リスティッチは213センチ111キロの体格を誇る30歳。主にヨーロッパのチームを渡り歩くと、Bリーグのキャリアを始めた2025-26シーズンは全39試合の出場で同13.2得点8.1リバウンド1.8アシストに3ポイントシュート成功率40.7パーセントの活躍を見せる。

レバノン代表はホーム2連戦。28日にサウジアラビア代表（63位）、3月3日にインド代表（同75位）を迎え撃つ。

セルビア代表はトルコ代表（同11位）との2連戦。27日にホームで初戦を戦い、3月3日にアウェーへ乗り込む。