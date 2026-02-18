ファッション誌『GQ JAPAN』公式Xで、Snow Manの目黒蓮が登場するフェンディ（FENDI）のスペシャル企画「JOURNEY-“旅路”」のインタビュー動画が公開された。

【動画＆写真】目黒蓮が“不可能はないな”と語るモノクロインタビュー①②

目黒はフェンディのブランドアンバサダーを務めている。

■フェンディの2026春夏ルックに身を包んで登場

動画はモノクロとカラーが交差するメイキングムービーになっており「何事もやる前に自分ができるっていうイメージが湧いたら、必ずできる気がしていて。フェンディの撮影をさせていただいているときも、自分のなかで完成形のイメージがしっかり沸いたら、不可能はないなと思います」と意志を持ち穏やかに語る目黒の声が響いてくる。

動画のなかでは、スタジオになかでスツールに脚を曲げて腰掛ける姿や、凛とした表情のアップ、ブレスレットが輝く手元、インタビュー中の横顔、リズムをとるような足元などが、次々と映し出されていく。

なおフェンディの公式Xでも、同じ動画と3枚の写真が公開。撮影機材に囲まれるなか、ブルーのステッチジャケットを筆頭にフェンディ 2026年春夏 メンズコレクションのトータルルックに身を包んだ目黒が、スツールに座り遠くを見つめる姿や、バッグを手にしたアンニュイな表情、さらにバッグを小脇に抱えて微笑むカットを見ることができる。

ポストには「一年を通じて展開される全4回のインタビューをお届けいたします」という告知も。

コメント欄には「今回も素敵なルック」「ステッチジャケット似合う」「艶っぽい表情がかっこいい」「ストイックで好き」「日本にいないめめのインタビュー本当にうれしい」「全4回もありがとうございます」などといったファンの声が続々と到着している。

■スペシャル企画『JOURNEY-“旅路”』インタビュー動画

■FENDIルックでアンニュイな表情から微笑みまで披露