歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

手料理を紹介しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「玉ねぎ麹パン これ絶対にお勧め」「玉ねぎ麹を一度作ると、お肉、料理などにも合います」 手料理画像を公開



工藤静香さんは「玉ねぎ麹パン これ絶対にお勧め」と綴ると、美味しそうなパンの画像をアップ。



続けて「玉ねぎ麹を一度作ると、お肉、料理などにも合います」と、記しました。



そして「玉ねぎをブレンダーで! 殺菌した瓶にいれ、米麹と塩を入れてかき混ぜ、1週間位で食べ始めます。」と、説明しています。







これまで、工藤静香さんは、「麹」を使用した料理を、度々インスタグラムで紹介。

先日は、グリル野菜に塩麹を使用して調理する様子や、ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトを作成する様子を投稿していました。









また、お手製パンの作成も得意で、これまでにも「ブロッコリー チーズパン」や「豆腐と米粉を使ったパン」のレシピを紹介していました。







【担当：芸能情報ステーション】