ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点でSP首位発進を決めた。鮮烈な五輪デビューとなったなか、着用していた衣装ブランドが制作動画を公開。反響を呼んでいる。

五輪のリンクで17歳の笑顔が弾けた。冒頭で日本女子4人目となるトリプルアクセルを成功させると波に乗り、世界の観衆を魅了。フレッシュな演技とともに注目を集めたのが、赤のラインが印象的なボーダー柄の衣装だ。

試合後、衣装デザイナーのマシュー・キャロン氏のブランド「Feeling」が、「アミ・ナカイはまるでおとぎ話の主人公のよう。シニアデビューシーズンにして、もう頂点に立っている」とつづり、インスタグラムで中井の衣装の制作動画を公開。「1950年代の映画『ラ・ストラーダ』に着想を得たこの衣装は、手描きのラインと大胆な白と赤のストライプをあしらい、あえて擦れたようなデザインでシルエットを際立たせ、ひとつひとつの動きをより鮮明に見せる工夫が施されている」「純真な存在。心に響く存在感。自由な魂。氷上ではすべてが調和し、『ラ・ストラーダ』の音楽に導かれていく」と説明している。

この投稿に海外ファンも反応。「この衣装、本当に素敵！ 特にフェードがかったボーダー柄が最高に好き。全体にちりばめられたラインストーンもすごく綺麗。彼女自身にも、プログラムにも、まさにぴったりだと思う！」「この衣装、文句なしに最高！ プログラムに合う天才的なデザイン。しかも子どもっぽくならずに、今の彼女の年齢に完璧にマッチしてる。まさにパーフェクト！」と絶賛の声が寄せられていた。



