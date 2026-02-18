球団公式フォトグラファーのスーフー氏が公開

ドジャースの球団公式フォトグラファー、ジョン・スーフー氏が17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムを更新。山本由伸投手と元オリックスのT-岡田氏の2ショットを公開し、話題となっている。名物カメラマンが捉えた一枚に、ファンからは「嬉しすぎる」などと喜びの声が上がっている。

スーフー氏はドジャースの専属カメラマンとして、試合中のプレーだけでなく、クラブハウスや移動中の様子など、選手の素顔や舞台裏を長年撮り続けている。この日投稿された一連の写真の中に、練習着姿の山本と、私服姿のT-岡田氏が肩を並べて笑顔を見せるカットが含まれていた。

T-岡田氏は16日（同17日）にアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設を訪問し、かつての後輩である山本を激励していた。オリックスで共に戦い、リーグ優勝も経験した2人の絆。その再会の瞬間が、メジャー球団の“公式記録”として残された形だ。

スーフー氏のインスタグラムには、世界中のファンからコメントが寄せられる。日本のファンにとっても馴染み深いT-岡田氏が“ドジャース公式”に登場するという貴重な光景。「嬉しすぎる」といった反応のほか、変わらぬ2人の関係性に感動する声も集まっているようだ。（Full-Count編集部）