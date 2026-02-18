堀未央奈、前髪重めぱっつんの新ヘア披露「印象変わる」「キュンとした」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/18】元乃木坂46の堀未央奈が2月17日、自身のInstagramを更新。前髪をカットした新ヘアスタイルを披露した。
堀は「前髪をぱっつん重めにしましたよん」とつづり、淡いピンクのカーディガンを羽織り、メイク道具が並ぶ鏡の前での自撮りショットを投稿。以前より前髪の分量を増やし、眉下で真っ直ぐに切り揃えた前髪を披露した。
この投稿に、ファンからは「めっちゃ似合ってる」「印象変わる」「キュンとした」「綺麗な目が見えて最高」「キュート」「可愛すぎる」「ビジュアル最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
