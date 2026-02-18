吉川愛、ミニスカ制服姿に熱視線「現役女子高生かと」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/18】女優の吉川愛のマネージャー公式X（旧Twitter）が、2月17日に更新された。ミニスカートの制服姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳女優「生徒会長っぽさがたまらない」衝撃のミニスカ制服姿
マネージャーは「フジテレビ『＃新しいカギ』学校かくれんぼの企画に参加させていただきました！2月21日（土）19：00〜21：00放送となります！是非、皆さんお楽しみにー！」とつづり、フジテレビ系バラエティ番組「新しいカギ」（毎週土曜20時〜）の人気企画への出演を報告。ブレザーの中にパーカーを重ねた、吉川の制服姿を披露した。チェックのミニスカートに紺のハイソックスを合わせ、スタイルの良さが際立っている。
この投稿にファンからは「現役女子高生かと思った」「可愛すぎる」「瑞々しすぎる」「生徒会長っぽさがたまらない」「スタイル抜群」「放送が楽しみ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳女優「生徒会長っぽさがたまらない」衝撃のミニスカ制服姿
◆吉川愛、ミニスカ制服姿公開
マネージャーは「フジテレビ『＃新しいカギ』学校かくれんぼの企画に参加させていただきました！2月21日（土）19：00〜21：00放送となります！是非、皆さんお楽しみにー！」とつづり、フジテレビ系バラエティ番組「新しいカギ」（毎週土曜20時〜）の人気企画への出演を報告。ブレザーの中にパーカーを重ねた、吉川の制服姿を披露した。チェックのミニスカートに紺のハイソックスを合わせ、スタイルの良さが際立っている。
◆吉川愛の制服姿に反響
この投稿にファンからは「現役女子高生かと思った」「可愛すぎる」「瑞々しすぎる」「生徒会長っぽさがたまらない」「スタイル抜群」「放送が楽しみ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】