キャンドゥから、ディズニープリンセス「シンデレラ」「ラプンツェル」「アリエル」「オーロラ姫」「ジャスミン」の5人が描かれたグッズが登場。

プリンセスたちの魅力を、宝石イメージのデザインで優美に表現したストーンシールやステッカー、エコバッグなどがラインナップされます☆

キャンドゥ「ディズニープリンセス」グッズ

発売日：2026年2月19日（木）より順次

販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、Can★Doネットショップ

キャンドゥから、パステルカラーで彩られたディズニープリンセスの新たなグッズが登場。

可憐な雰囲気の中にどんな時も夢を諦めない強い心を持つディズニープリンセスたちは、時代を超えて愛される存在です。

そんなディズニープリンセスたちの魅力を、宝石イメージのデザインで優美に表現。

今回は「オーロラ姫」が新たに登場します。

ピンクやブルーのドレスを身にまとう姿は妖精たちによってドレスの色が次々と変わるコミカルでかわいらしいシーンを思い起こさせるグッズばかりです。

グッズにはキラキラのストーンシールのほか、箔押しのプリンセスたちのサインが華やかなブラインド仕様のクリアステッカー、罫線入りで使いやすいメモにはシークレットデザインもラインナップ。

ディズニープリンセスをイメージしたモチーフ付きのアクリルキーホルダーなど、毎日をプリンセスと共に過ごせる全39種が展開されます☆

オーロラ姫

お城から遠く離れた場所で心優しい3人の妖精たちに育てられたディズニープリンセス「オーロラ姫」がキャンドゥのグッズに初登場。

ピンクとライトブルーのドレスや、華やかなアクセサリーを身に着けた姿がデザインされています。

シンデレラ

美しくて気品のあるディズニープリンセス「シンデレラ」

ライトブルーを基調にしたドレスを身に纏ったエレガントなスタイルで展開されます。

ラプンツェル

長い金髪が特徴的な、高い塔に暮らす快活なディズニープリンセス「ラプンツェル」

お友だちの「パスカル」と一緒のデザインや、凛々しいポーズが印象的なアートが使用されています。

アリエル

人間の世界に憧れる、好奇心旺盛なディズニープリンセス「アリエル」

海底での姿や淡いピンク色のドレスを身に纏った姿が落とし込まれています。

ジャスミン

砂漠の王国に暮らす、美しく賢いディズニープリンセス「ジャスミン」

異国情緒あふれるドレス姿を身に纏った「ジャスミン」の様々なアートが楽しめます。

ストーンシール

価格：各110円（税込）

宝石のようにカットされた、ディズニープリンセスデザインのストーンシール。

物語を象徴するモチーフなども取り入れられています。

クリアステッカー

価格：110円（税込）※ブラインド商品

スマートフォンケースやタブレットのデコレーションにもぴったりなクリアステッカー。

シークレット柄を含む全6種類からいずれか1枚が封入されています。

メモ帳

価格：110円（税込）※ブラインド商品

表紙にディズニープリンセスたちをアップでプリントしたメモ帳。

メモ欄にはガラスの靴やバラの花、ランプなど作品をイメージしたモチーフも描かれています。

ジッパーバッグ 3P／横長ポーチ

価格：各110円（税込）

小物やステーショナリーなどをまとめておくのに便利なジッパーバッグと横長ポーチ。

さり気なくレイアウトされたディズニープリンセスのロゴもおしゃれです。

アクリルキーホルダー

価格：各220円（税込）

名前ロゴとモチーフのミニチャームもセットになったアクリルキーホルダー。

キャラクターのイメージカラーで統一した、上品なデザインが魅力的です。

エコバッグ

価格：各550円（税込）

コンパクトに収納できる、携帯に便利なエコバッグ。

収納ポケットにはディズニープリンセスたちのシルエットがあしらわれています。

ディズニープリンセス「シンデレラ」「ラプンツェル」「アリエル」「オーロラ姫」「ジャスミン」が描かれた雑貨やステーショナリー。

キャンドゥにて2026年2月19日より順次販売が開始される「ディズニープリンセス」グッズの紹介でした☆

