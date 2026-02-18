２月２２日に開催される大阪マラソンの主催者は１７日、大会当日の気候について公式ホームページ（ＨＰ）で注意を呼びかけた。

２８年ロサンゼルス五輪選考などを兼ねたレースは午前９時１５分に大阪府庁前をスタート、大阪城公園内がゴールで７時間の制限が設けられている。国際大会の出場を狙うエリート選手の他、一般ランナーら約３万４０００人がエントリーしている。

大阪市内は週末にかけて気温が上昇し、２２日は最高気温２０度を超える予報が出ている。公式ＨＰでは「気温の上昇および日中の寒暖差が予想されています。安全にレースをお楽しみいただくため、体調管理を最優先に行動してください」とし、レース前後を含めた暑さ対策として

・レース前日からこまめな水分補給と体調管理を

・スタート前・フィニッシュ後に積極的な水分補給を（スタートエリアにある３か所のスタート前給水所もご利用ください）

・コース上の給水所では必ず水分補給を。のどが渇く前の給水を心がけてください

・体温調整しやすい服装の選択と、帽子・サングラス等の着用による直射日光対策を

・ペース配分に注意し、安全を最優先したレースプランを

・無理をしない、勇気あるリタイアの判断を

と呼びかけ、「少しでも異変を感じた場合は、無理をせずお近くのスタッフへお声がけください。救護スタッフは赤色のウェア・キャップを着用しています。完走よりも大切なのは、安全に一日を終えることです。大会は、皆さまの安全を最優先に、万全の体制でサポートいたします」と訴えた。