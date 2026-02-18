お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）が17日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・20）で、絶縁状態だった父に再会し、MC・千鳥も感動するVTRとなった。

「M-1グランプリ2025」で決勝進出した9組が地元凱旋ロケする企画「街ブラ−1グランプリ」。3週目のこの日は、ママタルト、カナメストーン、豪快キャプテンが登場した。ママタルトは都内の大鶴の実家へ。大鶴は「家族にはなんとか会いたくないなって気持ちが…」と吐露。これまでも全ての実家ロケ案件を断り続けてきたという。

芸人になることを反対され、24歳で実家を追い出されて以来、父とは険悪な関係。4年半前にライブの企画で行った実家ロケをきっかけに、「実家に戻ることはやめてこれ以上関わりを持つのはやめとこうと思った」と、確執は決定的になった。

実家ロケでのインタビューで、息子の大きな体を見てどう思うかと聞かれた父が「早くコロッて死んじゃえばいいんだよね…苦しまないで。ヘタに病気になって生きててもさ。みんなに迷惑掛けないように死んでください」とコメント。このキツイひと言が大鶴にはこたえた。今は電話も出ず、メールすら返さない。ただ「自分の壁も乗り越えたいし、関係も良くしたい」と久々の再会を決意した。

コンビで訪れ両親に迎えられ、ダイニングで対話。相方・檜原洋平は、昨年巨人戦で始球式を務めたことなどコンビとして飛躍したことを伝えた。大鶴は「俺は大人になろうと思う。わだかまりを解こうかなと思ってて」と話し、「4年半前の“下げ”の冗談の取り合いとか、結構食らってしまった。俺はそれがきっかけで距離を置こうとなってしまったんですよ」と素直に打ち明けた。

母は「お父さんって会話の間が怖くて、何か言わなきゃとブラックジョークを言うんだけど、それがウケてないっていうか」と代弁し、「ブラックジョークでスベっただけということか」と当時の発言について理解しようと努める大鶴。それまで「僕はしゃべっても大丈夫かなあ…」と遠慮がちだった父は、「そんなふうに子どもが思ってたということを気がつかないでいたんですよ。自分ではそんなつもりはまったくないし、親として反省しなくちゃいけない」とわびた。

また「お互いに巨人ファンだったんですよ。あの始球式見てね、ついにここまで明弘（大鶴の本名）も来たのかと、本当に感動した。よく頑張ったよね」と呼びかけ、涙した。大鶴は「そうだねえ…そうかあ…そうなってくるともう“パパ〜”ってなっちゃうよね。4年半かかったけども、“ただいま”って言える感じがするね」と雪解け。連絡を無視していたことを謝り、みんなでギョーザを作り、風呂場で父に背中を流してもらった。父は小学生のころ漫才師になりたかったという秘話も明かし、大鶴を驚かせていた。