NHK『SONGS』に郷ひろみ登場 「一区切りつけたい」決意のラスト紅白に密着 倉庫型家具店での爆買いショッピングの様子も
NHKの音楽番組『SONGS』の26日放送回に、70歳を迎えた歌手・郷ひろみが登場。決意をもって臨んだ昨年の紅白歌合戦の舞台裏に独占密着する。
【番組カット】郷ひろみのトークシーンや歌唱シーンなど写真たっぷり！
昨年の紅白歌合戦の取材会で「2025年の紅白で一区切りつけたい」と発表し話題を呼んだ郷。今回の放送は『SONGS 郷ひろみ 〜70歳の決意 紅白舞台裏SP〜』と題され、郷の日々のトレーニングや、3日間にわたるリハーサル、他アーティストとの交流を通して、70歳の節目を迎えた郷が紅白歌合戦にかけた思いに迫る。
また、これまでの郷の紅白歌合戦での全パフォーマンスも一挙に放送。番組責任者・大泉洋とともに、郷が刻んだ全38回の歴史を振り返る。これまで7回ものトップバッターを務めた郷のこだわりも語られる。
さらに、郷のロケ企画の第2弾も実施。過去には「電車でゴー！」と題し、郷が電車でNHKへ向かう様子が放送されたが、今回は話題の倉庫型家具店で愛犬のためのショッピング。久々の買い物にテンションが上がる姿や、愛犬への深い愛情、セルフレジにハマる様子など、国民的スターの意外な一面に、大泉も大爆笑の連続を見せる。
スタジオパフォーマンスでは、郷の紅白歌合戦の歴史に欠かせない7曲をスペシャルメドレーで届ける。さらに、これまで支えてくれたすべての人へ感謝を届けるバラード「ALL MY LOVE」を披露する。
■放送予定
2月26日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
