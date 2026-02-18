フリーアナウンサーの神田愛花（45）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。人気アイドルについて語った。

この日はゲストで「ACEes」の浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我が登場。番組の人気企画「ぽいぽいトーク」でレギュラー陣からの勝手なイメージに答えた。

以前、韓国ロケで浮所と一緒になったことがあるという神田。移動車の中でカメラが回ってないから正直なところを聞こうとした。どんな子が好きなの？って女の子の好み聞いたんです、大沢あかねちゃんと一緒に」と前置きして「年齢制限どうなの？って聞いたら“どんだけ上でも大丈夫です”って、カメラ回ってないのに。これマジで狙ってたんじゃね？！私のこと」と質問した。

これに浮所はすかさず“×”の札をあげたが「でも年齢制限とか考えたことない」とポツリ。「凄いよ。本当にそうみたいでカメラ回ってないところでも、お世辞かもわかんないですけど、あかねちゃんと私の前でそうやって言ってくれることがうれしい」と称賛した。

「本当にそうですよ。好きになってくれる人が好きです」と答える浮所に「素晴らしい」と太鼓判を押した。