ミキサーとタンブラーの良いところ取り？ ドウシシャよりポータブルミキサー『Mix＆Go』発売
ドウシシャはタンブラー型ポータブルミキサー『Mix＆Go（ミックスアンドゴー）』を、同社の公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店などを通じて販売を開始した。
『Mix＆Go』はタンブラーのような外見と、コードレスで使える手軽さを持ったポータブルミキサーだ。付属のUSB Type-Cケーブルで、持っているACアダプターのUSB端子から充電ができ、コードレスのためどこでも持ち運び、攪拌ができる。
攪拌後は本体から取り外してフタを付けることで、マグジョッキのように飲める設計になっている。
約18,000回／分の回転数とステンレス6枚刃により、氷や冷凍フルーツも削ることができ、スムージー以外の用途にも使える。
本体（モーター部分）は防水等級IPX6に対応しているため、手入れ時の水濡れに心配ない。調理カップなどのパーツ類は分解できる作りなので、細部まで乾かすことが可能だ。
カラーバリエーションはホワイトとブラックの2種類が用意されている。価格は6,578円（税込）で販売中だ。
（文＝リアルサウンドテック編集部）