ドウシシャはタンブラー型ポータブルミキサー『Mix＆Go（ミックスアンドゴー）』を、同社の公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店などを通じて販売を開始した。

【画像あり】フタを付けたら出来立てが飲める！ 商品外観

『Mix＆Go』はタンブラーのような外見と、コードレスで使える手軽さを持ったポータブルミキサーだ。付属のUSB Type-Cケーブルで、持っているACアダプターのUSB端子から充電ができ、コードレスのためどこでも持ち運び、攪拌ができる。

攪拌後は本体から取り外してフタを付けることで、マグジョッキのように飲める設計になっている。

約18,000回／分の回転数とステンレス6枚刃により、氷や冷凍フルーツも削ることができ、スムージー以外の用途にも使える。

本体（モーター部分）は防水等級IPX6に対応しているため、手入れ時の水濡れに心配ない。調理カップなどのパーツ類は分解できる作りなので、細部まで乾かすことが可能だ。

カラーバリエーションはホワイトとブラックの2種類が用意されている。価格は6,578円（税込）で販売中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）