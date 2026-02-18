トム ブラウンがアシックスとの初コラボスニーカーを発表。GEL-KAYANO 14を再解釈、伊勢丹新宿店でポップアップも開催
トム ブラウンは、アシックスとの初となるコラボレーションスニーカーを発表しました。本作は、サンフランシスコで開催されたランウェイにて披露され、アシックスの象徴的なモデル「GEL-KAYANO 14」をベースに再構築されたものです。
Courtesy of THOM BROWNE
今回のコラボレーションでは、トム ブラウンのデザインコードを反映しながら、GEL-KAYANO 14の構造を再解釈。グレーとブラックの2色が展開され、それぞれに本革スエードを採用することで、パフォーマンスシューズに新たな質感が加えられています。素材の選択と仕上げにより、スポーツシューズの機能性とトム ブラウンのクラフツマンシップが交差する一足となっています。
ベースとなったGEL-KAYANO 14は、アシックスのランニングシューズの系譜において重要な位置を占めるモデルです。その構造を維持しながら、新たな素材と仕上げによって提示されることで、パフォーマンスと日常の境界を横断する存在として再提示されています。
本コラボレーションモデルは、「GEL-KAYANO 14 RUNNING SOLE GREY」と「GEL-KAYANO 14 RUNNING SOLE BLACK」の2型をラインアップ。価格はいずれも6万6000円（税込）で展開されます。
本作の発売にあわせ、3月4日から3月10日までの期間、伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージにてポップアップが開催されます。会場ではグレーとブラックの2モデルが展開され、実際にその構造と質感を体験する機会が設けられます。
また、同日よりトム ブラウン青山店および銀座店でも販売が開始されます。ランニングシューズとして生まれたGEL-KAYANO 14は、トム ブラウンの文脈の中で再構築されることで、新たな存在として提示されています。
［INFORMATION]
GEL-KAYANO 14 RUNNING SOLE GREY
GEL-KAYANO 14 RUNNING SOLE BLACK
価格：各66,000円（税込）
［ポップアップ]
期間：2026年3月4日（水）〜3月10日（火）
場所：伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージ
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
［展開店舗]
トム ブラウン青山店
トム ブラウン銀座店
お問い合わせ：
トムブラウン（トムブラウンジャパン）
Tel 03 6712 6348
