【交通情報】JR高山線 鵜沼～美濃太田 上下線で運転見合わせ 沿線で火災との情報
2026年2月18日 13時46分
CBC NEWS

JR東海によりますと、高山線の沿線で火災が発生したとの情報があり、18日午後1時30分過ぎから、鵜沼～美濃太田の上下線で運転を見合わせているということです（18日午後1時45分時点）。