◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセン

史上３頭目の連覇がかかるコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、最終追い切りで上々の動きを見せた。Ｗコースで僚馬ライネリーベ（４歳１勝クラス）を３馬身追走、セブンメデュラス（４歳１勝クラス）に２馬身先行する形で３頭併せを行った。３頭の真ん中で最後は強めに追われて、２頭と併入でフィニッシュ。直線は鞍上の動きにやや反応が遅れたが、５ハロン６６秒７―１１秒５と時計は申し分ない。この中間、陣営からは調整の遅れを認めるコメントもあったが、しっかりと間に合わせてきた印象だ。

木村調教師は「（敗れた近３走は）能動的に調教に向かってくれなかったので、今回は抜本的にやり方を変えてきた」と調整の意図を説明した。動きに関しては「Ｇ１ホースなのでいつもいい動きをしてくれますが、１週ごとにコンディションは上がっています」と上昇気配に手応えを感じている様子。根岸Ｓから連勝した昨年とは臨戦過程が異なるものの、ディフェンディングチャンピオンとして態勢は整った。