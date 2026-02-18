米ロサンゼルスにあるパラマウントの建物＝2025年12月/Robert Gauthier/Los Angeles Times/Getty Images

（CNN）米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は17日、同業のパラマウント・スカイダンスに対し、自社ヘの買収提案に関して「最終かつ最高の提案」の提示を求め、パラマウントとの協議を一時的に再開すると明らかにした。

ただ、WBDは配信大手ネットフリックスによる買収を進める姿勢を示しており、株主に対してはパラマウントによる敵対的買収に応じないよう求めている。

WBDの企業価値は数百億ドル規模にのぼり、取締役会は買収を持ちかける各社から可能な限り多くの資金を引き出そうとしている。

このためWBDは17日、パラマウントとの協議を再開し、より高い買収価格を求めると発表した。同時に、ネットフリックスが同額を提示でき、その金額を提示する可能性が高いことも認めている。

パラマウントは、「誠実かつ建設的な協議」を行う機会を歓迎すると表明した。

ネットフリックスは、パラマウントを批判し、「資金調達上の課題や急速な負債削減計画はエンターテインメント業界に重大なリスクをもたらす」と主張した。

昨年12月、WBDはワーナー・ブラザースの映画スタジオやHBOを含む事業の大半をネットフリックスに売却することで合意した。CNNを含むケーブルテレビ部門は売却対象に含まれていない。

ネットフリックスとの取引は、パラマウントの提案を退ける意味合いもあった。だが、パラマウントのエリソン最高経営責任者（CEO）はWBD全体を対象に1株30ドル（約4600円）で買収することを株主に提案した。

WBDはこの提案について公式に反対している。WBDは、3月20日に臨時株主総会を開き、ネットフリックスによる買収を承認するよう求めると明らかにした。ネットフリックスはスタジオと動画配信事業を対象に1株27.75ドルを提示している。

WBDは、ネットフリックスへの売却に加え、ケーブルテレビ部門を収める新会社「ディスカバリー・グローバル」の設立が投資家にとって最善の選択肢だと主張している。一方で、パラマウント案はリスクが過大で、レバレッジド・バイアウト（LBO）に近いと批判してきた。

しかし大きな不確定要素がある。パラマウントの「最終かつ最高の提案」がいくらなのか、という点だ。

交渉の場で言う「最終提案」とは、買い手が支払う意思のある最高額を指すが、パラマウントはその金額を明らかにしていない。

昨年の入札合戦では、パラマウントは1株30ドルを上回る提示も可能だと示唆していた。WBDによると、先週、パラマウント側の関係者がワーナーの取締役に対し、両社が買収交渉を行う場合、1株あたり31ドルを提示すると伝えた。

この関係者は、31ドルが最終的な提示額ではないこともにじませ、さらなる上積みの余地を残した。