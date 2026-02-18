【注意】「お釣りの1万円」で“渋沢栄一”が笑ってる!? Amazonのおもしろグッズが「偽札」として使用…これって違法にならないの？“お釣りに紛れてた場合”の対処法も確認

Amazonで実際に販売されている「1万円札そっくり商品」

問題の商品は「メモ用」などの名目で複数販売されています。商品説明には「あくまで個人で楽しむ」「違法行為にならないように」といった注意書きが添えられているケースもあります。

商品によってはサイズが紙幣とほぼ同じで、色合いやレイアウトが本物に近く、数字や肖像が一見して紙幣と誤認されかねないといった印象を受けます。

そのため本物と区別がつかず、暗い店内や忙しい会計で使用された場合、見落とされる可能性も否定できません。また「通販で普通に買える＝問題ない商品」と思うかもしれませんが、販売されていること自体が合法性を保証するわけではありません。



どこからが違法？ 通貨及証券模造取締法の考え方

日本では紙幣や硬貨の模造について「通貨及証券模造取締法」で規制されています。このときに重要なのは「目的」ではなく「外観」です。たとえメモ用や冗談のつもりであっても、一般人が見て「本物と紛らわしい」と判断される外観であれば、取り締まりの対象となる可能性があります。

通貨及証券模造取締法では、だまそうとした意図の有無よりも、本物の通貨と誤認され、通貨としての信用を損なうおそれがあるかどうかが重視されます。つまり「本物ではない」と明示していても、見た目が紙幣に酷似していれば違法と判断される可能性があるのです。



使った人・受け取った人はどうなる？ その場で取るべき行動

では実際にこのような紙幣を使った、あるいは受け取った場合、どうなるのでしょうか。

まず、偽物だと分かったうえで支払いに使い相手を本物の紙幣だと思わせた場合には、罪に問われる可能性があります。一方、受け取ってしまった側も注意が必要です。その紙幣が偽物だと気づいた後に別の店で使うなど、紙幣として流通させる行為も法律上問題となるおそれがあります。

重要なのは気づいた時点で対処することです。見た目に違和感がある、触った感触がおかしい、明らかに紙幣と異なると感じた場合、自己判断で処理をするのは危険です。店の責任者に報告する、または最寄りの警察署や交番に相談しましょう。

ただし、警察に届け出ることで事件として扱われる可能性がある一方で、偽造紙幣は通貨としての価値がないため、額面分の金銭が補填される仕組みはありません。



まとめ

今回話題になった「1万円札そっくり商品」は、見た目が通貨と紛らわしいことから法律上問題となる可能性があります。一方で、こうした商品が一般向けに販売されていることも事実です。

私たちができることは、紙幣と紛らわしい商品が流通している実態を知り、万一遭遇した場合に適切に対応することです。金銭的な補填を受けることは難しいため、支払いの場面で適切に対応することがトラブルや損失を防ぐうえで重要になります。



執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種