【あみあみ秋葉原：「MEGA スタートデッキ100 バトルコレクション」「MEGAドリームEX」抽選販売】 抽選期間：2月18日12時～2月20日23時59分 当選発表：2月26日12時～ 指定販売日時：3月1日11時～20時

「MEGA スタートデッキ100 バトルコレクション」

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、TCG「ポケモンカードゲーム」より「MEGA スタートデッキ100 バトルコレクション」とハイクラスパック「MEGAドリームEX」の抽選販売を実施している。応募期間は2月20日23時59分まで。当選発表は2月26日12時より行なわれる。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日2月18日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

□あみあみ秋葉原店「MEGAスタートデッキ100」「MEGAドリームEX」抽選販売のページ

ハイクラスパック「MEGAドリームEX」

(C)2026 Pokémon. (C)1995- 2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。