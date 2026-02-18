あみあみ秋葉原にてポケカ「MEGAスタートデッキ100」と「MEGAドリームEX」の抽選販売実施！
【あみあみ秋葉原：「MEGA スタートデッキ100 バトルコレクション」「MEGAドリームEX」抽選販売】 抽選期間：2月18日12時～2月20日23時59分 当選発表：2月26日12時～ 指定販売日時：3月1日11時～20時
(C)2026 Pokémon. (C)1995- 2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
「MEGA スタートデッキ100 バトルコレクション」
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、TCG「ポケモンカードゲーム」より「MEGA スタートデッキ100 バトルコレクション」とハイクラスパック「MEGAドリームEX」の抽選販売を実施している。応募期間は2月20日23時59分まで。当選発表は2月26日12時より行なわれる。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日2月18日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
□あみあみ秋葉原店「MEGAスタートデッキ100」「MEGAドリームEX」抽選販売のページ
ハイクラスパック「MEGAドリームEX」
【#あみあみ秋葉原ラジオ会館店】- あみあみ秋葉原店 (@amiami_akiba) February 18, 2026
ポケモンカードゲーム「MEGAスタートデッキ100」/「MEGAドリームEX」につきまして
抽選販売を行います。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
URL:https://t.co/GlbXABwk4a
※Yahoo!IDの取得が必須となります。
(C)2026 Pokémon. (C)1995- 2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。