お笑いタレント・はなわ（49）が、18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長男の結婚相手について語った。

中学の時に知り合った妻・智子さんとは、昨年銀婚式を迎えた。夫妻の間に誕生し、現在25歳、21歳、15歳となる3兄弟は、これまで「はなわ家柔道3兄弟」として、柔道に打ち込む姿がテレビ番組などで紹介されてきた。

その長男・元輝さんは2年前に結婚。はなわにとっては初孫となる第1子が誕生した。23歳での結婚に、はなわは「ちょっと早いんじゃない？」と心配したが、元輝さんからは「自分だって23で結婚してる」と返され納得。自身が挙げられなかった結婚式に「参列して良かった」と振り返った。

番組では、長男の妻・真実さんと両親が並んだ、結婚式での家族写真を公開。肩を出したドレス姿の真実さんについて、はなわが「柔道をやってて、ジュニアの世界チャンピオン」と明かすと、司会の黒柳徹子は「えーっ！」と声を上げた。

そして「この方？イブニング（ドレス）を着てらっしゃる方？分かんない」と驚く黒柳に、はなわは真実さんの父を「超有名な朝飛大（あさひ・だい）先生って言いまして、柔道界ではめちゃくちゃ凄い師範の先生」と紹介した。

再び「凄いのね」と感心する黒柳に、はなわが「今三男坊が通ってる道場の先生でもある。みんな柔道をやってて」と続けると、黒柳は「じゃあみんな柔道ができるの。凄いですね」とビックリしていた。