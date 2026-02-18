安藤サクラ、誕生日を記念しメモリアル動画を公開 夫・柄本佑のラフショットや家族プリクラなど39歳の思い出ズラリ「映画みたい」「仲良しで素敵なご家族に乾杯」
俳優の安藤サクラ（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。翌2月18日に40歳の誕生日を迎えるにあたり、「39th-40th」への思い出をまとめたメモリアル動画を公開した。
【写真】「映画みたい」夫・柄本佑や安藤ファミリーの姿も！安藤サクラの39歳のメモリアル動画
サクラは「わすれがたい39歳、ありがとう。みんなだいすき」と感謝の気持ちを記し、39歳の思い出を巡るハイライト動画をアップ。
メロディーに合わせ写真と動画を組み合わせたメモリアル動画は、12ヶ月を順に振り返っているよう。
なかには、父で俳優の奥田瑛二（75）、母でエッセイストの安藤和津氏（77）、映画監督の姉・安藤桃子氏と家族でプリクラ撮影を楽しむ様子や、夫で俳優の柄本佑（39）、義父で俳優・柄本明（77）が映り込むシーンもあり、ラフなプライベートショットとともに、充実した1年の思い出を伝えている。
ファンからは祝福コメントが相次いで届けられたほか、「リールが映画みたいで夢中で見てしまいました」「なんか、泣きそうです」「いろんなサクラさんがみられてうれしい」「仲良しで素敵なご家族に乾杯」「どの一瞬を切り取ってもサクラさんは素敵でずっと憧れです」「素敵な動画で心がポカポカ温かくなりました」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「映画みたい」夫・柄本佑や安藤ファミリーの姿も！安藤サクラの39歳のメモリアル動画
サクラは「わすれがたい39歳、ありがとう。みんなだいすき」と感謝の気持ちを記し、39歳の思い出を巡るハイライト動画をアップ。
メロディーに合わせ写真と動画を組み合わせたメモリアル動画は、12ヶ月を順に振り返っているよう。
ファンからは祝福コメントが相次いで届けられたほか、「リールが映画みたいで夢中で見てしまいました」「なんか、泣きそうです」「いろんなサクラさんがみられてうれしい」「仲良しで素敵なご家族に乾杯」「どの一瞬を切り取ってもサクラさんは素敵でずっと憧れです」「素敵な動画で心がポカポカ温かくなりました」などと、さまざまな反響が寄せられている。