ミラノ・コルティナオリンピックは１７日（日本時間１８日）、フィギュアスケート女子のショートプログラムが行われた。

初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が首位に立ち、坂本花織（シスメックス）が２位、千葉百音 （木下グループ）は４位発進となった。演技を終えたあとの３選手の発言を紹介する。（デジタル編集部)

千葉百音「幸せです」「心を震わせられる演技をしたい」

質問：笑顔で滑りきった

最初のコンビネーションジャンプでちょっと詰まってしまったところがあったんですけど、それ以外は落ち着いて、しっかり動ききれたので、最後のステップシークエンスのところは、本当に自分が五輪の、しかも最終滑走でこんなに楽しく滑れているってことに、感謝の気持ちだとか、幸せだなーって感じながら踊ることができたので。きょうはその感覚を試合中に感じられたってだけで、幸せです。

質問：最終滑走となったが緊張感は？

もちろんありましたし。覚悟はしていたんですけど、緊張は一番自分がしているっていう自信も、そういう自信もあるなかで、これを試練ととらえて、しっかり自分の中で折り合いというか、気持ちを整理しながら、緊張しながらも、なんだろ？ いつもの練習のような滑りだとかができたのが、きょうはすごく成果として得られた部分かなと思います。

質問：演技が始まる直前、浜田コーチと距離があったように見えたが、大丈夫だったか？

大丈夫です。もう、何としてでもあのルーティーンはこなさないといけないので。

質問：今大会日本チームの仲間は力になっているか？

本当に昨日も、りくりゅうペアの演技を３人でテレビで拝見して、本当に感動しましたし、心を揺さぶられたので、もう、明日から私たち試合だねって感じで話していたんですけど。もうここまできたらやることをやって、お客さんの心をしっかり震わせられるような、そんな演技をしたいです。

質問：フリーへ向けて

フリープログラムも自分らしさ全開で、しっかり自分のスケーティングっていうのを見せられるように、ノーミスの演技目指して頑張ります。

坂本花織「諦めずにやるしかないって気持ちで」

質問：演技終えての感想

今日は緊張がありながらも、すごく楽しんで滑ることができたので。満足度は結構高かったです

質問：思い入れの詰まったプログラムだった

この大きな舞台でしっかりショートは自分の演技は９０％くらいできたので。ほんとそこは自分自身ほめてあげたいと思います

質問：団体の後、難しい気持ちになったこともあったかと思う。どんな気持ちで臨んだか

一番はりくりゅうの金メダルを見て、本当にそれが一番大きな刺激で。もちろん不安とか恐怖っていうのはすごく感じていたんですけど、それでもやっぱり諦めずにやれば男子のふたりとか、りくりゅうみたいに、最後まで諦めずやればメダルを取れるとみんなが証明してくれたので。ここで最後、諦めずにやるしかないっていう気持ちで今日のショートやりました

質問：応援する姿も印象的。力をもらったか

もうその目的だけで応援していて、本当にみんなの努力が実って、報われてほしいという気持ちで、この目に皆の演技を焼き付けるぞと思って応援していました。

質問：フリーに向けて

まあ今日のことはしっかり反省しつつ、明後日のフリーでもしっかり自分の演技ができるように、最後の最後まで集中して頑張りたいなと思っています

中井亜美「きょうは自分をほめてあげたい」

質問：演技を終えて

自分でもびっくりするくらいの出来で、すごく高得点をいただけたので、うれしいきもちでいっぱいです。

質問：トリプルアクセルも決めた

練習からすごく調子がよかったので、今回この大舞台で絶対に決めるぞっていう気持ちが氷に伝わって、今回着氷できたのかなと思います。

質問：緊張感はあった？

アップの時に若干緊張感だったりもあったんですけど、この舞台を楽しまないともったいないなっていう風に、６分間から気持ちを切り替えていて、その楽しみが今回いい結果につながったと思います。

質問：夢の五輪の舞台で滑ったことについて

本当に今までの試合の中で一番楽しかったなと思えるくらいの気持ちでいますし、本当にいい出来だったので、きょうは自分をほめてあげたいです。

質問：フリーにむけて

ショートをすごくいい形で終われれたので、フリーも自信を持って。この舞台を本当に最後の最後まで楽しむくらいの気持ちで、フリーに挑めたらいいなと思います。