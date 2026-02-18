【ひらがなクイズ】空欄を埋めて気分爽快！ 広島県民おなじみのあの言葉も？ 季節のイベントも登場
□に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は季節のイベントから広島県民にはおなじみのあの食べ物まで！ 頭の体操にぜひ挑戦してみてくださいね。
□□り
ぼ□□んかい
こ□□
ヒント：12月はこのイベントで大忙し！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うね」を入れると、次のようになります。
うねり（唸り）
ぼうねんかい（忘年会）
こうね（コウネ）
「コウネ」はあまり聞いたことがない人が多いかもしれませんが、牛の肩バラ肉のことです。広島では「コウネ」の名称で知られており多くの人が知っているようです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
