3つの言葉の□に入る共通のひらがなを当てるクイズです。今回は、自然の動きを表す言葉から、年末におなじみのあのイベントまでが登場。全ての言葉を完成させて、脳をスッキリ活性化させよう！

□に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は季節のイベントから広島県民にはおなじみのあの食べ物まで！ 頭の体操にぜひ挑戦してみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□り
ぼ□□んかい
こ□□
ヒント：12月はこのイベントで大忙し！

正解：うね

正解は「うね」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うね」を入れると、次のようになります。

うねり（唸り）
ぼうねんかい（忘年会）
こうね（コウネ）

「コウネ」はあまり聞いたことがない人が多いかもしれませんが、牛の肩バラ肉のことです。広島では「コウネ」の名称で知られており多くの人が知っているようです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)