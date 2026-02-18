限定30台の特別な「レンジローバー スポーツ」

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは2026年2月4日、「レンジローバー スポーツ」の特別仕様車「ダイナミック ボラスコ エディション（DYNAMIC BORASCO EDITION）」を発表しました。

今回の特別仕様車は、その名の通りダイナミックな走りを追求したモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これが全長4.9m級の新「“4WD”スポーツSUV」です！ 画像で見る（49枚）

レンジローバー スポーツの第3世代（現行型）は、2022年5月に発表され、日本では同月に受注が開始されました。直近では、2024年4月に2025年モデルの受注が開始され、PHEVモデルの価格改定や、新オプション「ステルスパック」の導入が行われています。

どんなクルマかといえば、ランドローバーのフラッグシップ「レンジローバー」の名を冠しながら、よりドライバーズカーとしての性格を強めたラグジュアリー・スポーツSUVです。本家レンジローバーよりも全高を抑えたアグレッシブなスタイリングと、オンロードでのダイナミックな走行性能が特徴です。

ボディサイズは全長4960mm×全幅2005mm×全高1820mmです。

コクピットも「コマンド・ドライビング・ポジション」を維持しつつ、より囲まれ感のあるスポーティな設計となっています。もちろん、ランドローバー車としての高い悪路走破性は犠牲にされていません。

今回の特別仕様車は、マイルドハイブリッド（MHEV）テクノロジーを搭載した3リッター直列6気筒ディーゼルターボエンジン（最高出力300馬力・最大トルク650Nm）を搭載し、駆動方式に4WD（四輪駆動）を採用する「DYNAMIC HSE D300」をベースモデルに採用しています。

最大の特徴は、最新のシャシ技術を結集させ、俊敏なドライブフィールを生み出す「ストーマーハンドリングパック」を標準装備している点です。

このパックには、ダイナミックレスポンスプロ付のダイナミックエアサスペンション、オールホイールステアリング、トルクベクタリングバイブレーキ付の電子制御アクティブディファレンシャル、コンフィギュラブルプログラムが含まれており、これらによってどのような路面状況にも対応する卓越したドライビングパフォーマンスを提供します。

エクステリアには、光の反射によってホワイトやグレイに表情を変えるユニークなボディカラー「ボラスコグレイ（グロスフィニッシュ）」を採用。ルーフもボディと同色で仕上げることで、一体感のある洗練された佇まいを演出しています。足元には、23インチの「スタイル5135」アロイホイール（グロスブラックフィニッシュ）を装着しました。

さらに、ブレーキキャリパーや各部のディテールを黒で引き締める「ブラックエクステリアパック」を組み合わせることで、ボラスコグレイのボディカラーとの美しいコントラストを生み出しています。

インテリアは、ライトクラウドとエボニーを組み合わせた「パーフォレイテッドセミアニリンレザーシート」を採用し、モダンで上質な空間に仕立てられています。また、固定式パノラミックルーフや、ナチュラルブラックのパネル、コールドクライメートパック、Wi-Fi接続（データプラン付）といった人気のオプション装備も標準で搭載されています。

レンジローバー スポーツ ダイナミック ボラスコ エディションの価格（消費税込）は、1550万円です。2026年2月4日より、全国のジャガー・ランドローバー・ジャパン正規販売リテイラーネットワークにて受注が開始されています。販売台数は限定30台です。

※ ※ ※

レンジローバー スポーツの魅力である「走り」を、ストーマーハンドリングパックによって極限まで高めた今回の特別仕様車。人気のディーゼルエンジンモデルに、個性的なボラスコグレイとブラックアクセントを纏ったスポーティな仕上がりは、限定30台という希少性も相まって、早期の完売が予想されます。