はなわ、結婚25周年迎えた妻・智子さんとの円満の秘けつ 黒柳徹子も関心「いいですね」
お笑い芸人のはなわ（49）が18日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。夫婦円満の秘けつを語った。
【写真】「素敵なご夫婦」はなわ＆妻・智子さんの“顔出し”夫婦2ショット
昨年には銀婚式を迎え、夫婦で「パートナー・オブ・ザ・イヤー2025」を受賞した。銀婚式のお祝いは妻・智子さんと三男で出雲旅行へ行ったという。スタジオでは妻との実話をもとにした曲「ママには内緒」を披露した。
黒柳徹子から夫婦円満の秘けつを問われると、はなわは「妻の好きなところを自分のスマホに箇条書きでいっぱい書いているんですよ」と明かした。続けて「ケンカをしたときにそれを読み返して、『いい子だな』って思いながら暮らしています」と笑みを浮かべた。これには黒柳も「いいですね」と感心した様子だった。
