◆第２１回大田区長杯 ▽１回戦 江戸川ボーイズ１１―３埼京ボーイズ＝５回コールド＝（２月１１日、大田スタジアム）

第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の東京都東支部予選を兼ね、雪で順延となっていた１回戦３試合を行った。江戸川ボーイズは相手ミスに乗じ１１ー３で埼京ボーイズに５回コールド勝ちした。

［江戸川］初回、鮮やかな先制パンチが決まった。相手のミスに乗じ３安打１四球１犠打２盗塁を絡め一挙５得点。投手陣は１人１イニング登板し、今季初公式戦のマウンドに立った。「初回の５点が大きかったです。試合前から１イニングずつ投げさせようと思っていました」と北口智広監督（５１）。主将の安藤啓太二塁手は「初回から元気に声出せて流れが来た。全国大会に行きたい」と声を弾ませていた。

☆江戸川・小野晴太投手（先頭打者に三塁打を打たれるなど１回１失点）「投げた１７球全て直球です。球自体悪くなかったと思います」

［埼京］試合開始直後に打者９人を送られ５失点。追いかける展開のなか、あきらめずに初回から３イニング連続得点で粘ったが、流れを変えられなかった。１番打者として三塁打を含む２安打と奮闘した中澤勇人主将（２年）は「気持ちが乗れていなかった。闘志が出てほしい」と、おとなしい選手が多いナインとともに次戦での奮起を誓った。