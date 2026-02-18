◆第２１回大田区長杯（２月１１日、大田スタジアム） ▽１回戦 足立ボーイズ９―２東京江戸川ボーイズ

第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の東京都東支部予選を兼ね、雪で順延となっていた１回戦３試合を行った。足立ボーイズは１年生エース・木島巧稀が５回２失点で完投し、打線も２ケタ１０安打で９点を奪い９―２で５回コールド勝ちした。

経験豊富な足立のエース左腕・木島の投球がさえた。速球に変化球、特にスライダーのキレが抜群。東京江戸川打線を散発５安打２失点に抑え、特に３〜６番には無安打４三振と完璧だった。「先輩たちが守ってくれていたので安心して投げられました。スライダーを多めに、速球も走っていた」。レギュラー唯一の１年生は照れながらこたえたが、三浦洋監督（４６）は「安定感があり信頼しています。普段通りよく投げました」と納得の表情だ。

エースの好投に打線がこたえる。２、４回に４安打ずつ集中打を浴びせるなど１０安打９得点。「打ち勝つことを目標にやってきました。当てにいかず振り抜けと」（三浦監督）。冬場の練習で徹底的に振り込んだ成果を、ナインが体現した。組み合わせが決まると、試合開始が遅くナイトゲームが想定されたため、照明施設がある人工芝での練習を行ってきた。まさに用意周到な対策が、今季初戦で生きた足立。投打がガッチリかみ合う快勝だった。

☆足立・金子隼也主将（先制のホームインなど２安打１死球の活躍）「初戦で緊張したけど、点が入りノリました。一戦必勝、一球に魂込めて戦いたい」

［東京江戸川］今年初の公式戦で初披露となった新ユニフォーム初戦を、白星で飾れなった。３回に古澤良汰主将（２年）の適時打などで１点差に迫ったが、４回に３投手が４長短打を浴び突き放された。内野も外野もこなした背番号２４は「チャンスで打てないし、（チャンスを）作れない。チーム全体でレベルアップしないと」と口数は少なかった。