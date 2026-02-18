◆第２１回大田区長杯 ▽１回戦 江戸川南ボーイズ６―４青山東京ボーイズ（２月１１日、大田スタジアム）

第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の東京都東支部予選を兼ね、雪で順延となっていた１回戦３試合を行った。江戸川南ボーイズは終盤に足技を決め、強豪・青山東京ボーイズに６―４で逆転勝ち。左腕エース・不破一勇稀（いゆき、２年）は３度マウンドに立ち勝利に貢献した。

寒風を切り裂く“足攻”が、球場を揺るがせた。４―４で迎えた６回、江戸川南の坂本直之監督（４７）が仕掛けた。２死無走者から一、二塁の好機を作ると重盗を敢行。８番・熊谷颯介（２年）は追い込まれながら外角の変化球にバットを合わせ三塁内野安打で勝ち越し。続く一、三塁で一走・熊谷が一、二塁間に挟まれる間に三走・宍倉信乃祐（２年）がホームを陥れ、加点した。

「相手投手がいい球来ていて、打てなくて。サインですが、うまく決まりました」。坂本監督の笑顔が会心の作戦を物語る。１３０キロ台の速球に詰まり４回までわずか１安打。その間に２点を奪われる。重苦しい雰囲気を打ち破ったのは、１年の石田波瑠。５回２死二、三塁に代打で右打席へ。「ストレートを狙おうと。大きいのは狙わずポテンでも」の思いを乗せた打球は、右翼線にぽとりと落ちる同点適時打。一気にベンチが息を吹き返した。

続くチャンスで２番・不破の右翼二塁打で勝ち越し。その裏追いつかれる中で、６回に機動力を発揮し試合を決めた。エース・不破は１０月に腰を痛め、投球再開は２週間前。それでも「痛みはない」と先発し３回まで投げ、５、６回と２度リリーフに立ち、計４回８４球で１失点。「監督から行くぞと言われていました。次も勝ちたい」と言葉強める不破。強豪相手に、自信を得た１勝だった。

☆江戸川南・鈴木晴太主将（二塁から不破を２度リリーフするも３失点）「全然ダメでした。主将の自分がしっかりしないといけないのに…。反省します」

［青山東京］３日待った開幕戦で姿を消した。逆転を許した直後の５回に西山煌兼（２年）の適時打で追いついたが、相手の足の前に屈した。広橋公寿監督（６９）に代わり、ベンチでの指揮を任された諸見里匠コーチ（３０）は「決定力がなくて負けた。（次戦へ）しっかり準備して（乗り）越えていけたら」と第２９回関東ボーイズリーグ大会での雪辱を誓った。