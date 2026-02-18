【五輪】第１３日見どころ…スノボＳＳ男子決勝は木俣椋真が２個目メダルへ　順延の女子ＳＳ決勝は村瀬心椛が２冠に挑む

ミラノ・コルティナ五輪は１８日、第１３日の競技が行われる。

スノーボード、男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝では、ビッグエア（ＢＡ）の銀メダルに続く今大会２つ目のメダルを狙う木俣椋真（ヤマゼン）、ＢＡでの１１位から雪辱を期す長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）が出場し、ともに注目だ。木俣は予選を４位で、長谷川は９位で通過している。

悪天候のため順延されたスノーボードの女子ＳＳ決勝（日本時間午後１０時３０分〜）には、予選を２位で通過したビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２冠に挑む。予選４位通過の岩渕麗楽（バートン）、同７位通過の深田茉莉（ヤマゼン）もメダル争いが期待される。

同じく順延されたフリースタイルスキー女子エアリアル予選には、五十嵐瑠奈（日体大）が登場する。

ショートトラック男子５００メートル準々決勝には、吉永一貴（トヨタ自動車）が出場する。

カーリングは女子１次リーグ４試合が行われ、日本は英国と対戦する。

アルペンスキー女子回転には、３度目の五輪となる安藤麻（日清医療食品）が出場する。