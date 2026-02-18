第1子妊娠中のモデル、藤田ニコル（27）が16日、Instagramを更新。“大きくなったおなか”が見える最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】妊娠中の藤田ニコル“大きくなったおなか”が際立つ最新ショット（複数カット）

2023年8月、俳優の稲葉友（33）との結婚を報告した藤田。2025年12月11日には、第1子妊娠を発表し、出産はこの春を予定している。

“大きくなったおなか”が見える最新ショットに反響

2026年2月16日に更新したInstagramでは、「きょうの私服。天気が良くてぽかぽかだったので春服を着てみました。新しいデニムも、あと何日かで入らなくなりそうだから、今のうちに産後にまた違う形ではくの楽しみ！いつもおなかを隠すコーディネートだったけど、それを生かすコーデも今しかできないなと」とつづり、“大きくなったおなか”が見えるコーディネートでポーズを決める写真を公開した。

この投稿には、「にこるんが既にママの顔になってる！」「おなか大きくなってきたね！体調無理せずにね」「おなかぽっこりいとおしい！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）