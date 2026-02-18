お笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじ（50）が18日、大阪市内で食品メーカー「ミツカン」の新商品発表会に登場。「上沼（恵美子）さんの推薦で来ました」と声を張った。

Mizkanのご当地味ぽん。これまで栃木・宇都宮の「宇都宮餃子」、北海道の「バタぽん」と地元ならではの名産などとコラボした商品を発売。今回の第3弾は「大阪無限粉もんソースby味ぽん」。とろみ、うま味にさっぱり感が際立つ粉もんの街・大阪にピッタリのポン酢ベースの新商品で、18日から発売開始となった。

タレント・上沼恵美子（70）は発売前に同商品を試食し、お墨付き。イベントにはメッセージ動画で登場し「半信半疑で試食しましたが、ビックリ。ソースがこってり、その後にスカッと爽やか。お勧めです。発明。絶賛でございます」と絶賛の言葉を並べた。

てつじは上沼と20年来の付き合い。上沼から「味の達人。美味しいものをよく知ってる」と紹介され照れ笑いだ。ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）でレギュラー出演して毎週、顔を合わせ「濃密な3時間」で共演。「（上沼の）旦那さんより距離が近いんじゃないですか」と笑わせた。

上沼からは「ボクがオバちゃんぽいって。しゃべってて楽しいと」と言われており、番組内では過去に“おにぎりの具”“おでんの具”など日常のたわいもないことについて激論を展開してきた。

たこ焼きに新商品をかけて試食したてつじも「あとからサッパリ。上沼さんからOKが出た。新しいジャンルのソースです」と大絶賛だ。さらに上沼と論争しているアジフライについても「上沼さんは（ウスター）ソースでボクが醤油派。平行線だったけど、答えは出ました。フライものにもいける」とお気に入りの様子。イベントの最後には「発表会やけど、なかなかいいデキでした。笑いも取ってると思う」と会心の笑みを浮かべた。