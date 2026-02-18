ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、各地で競技が行われた。

１７日のスピードスケート女子団体追い抜きで高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（はな）（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で３位決定戦に臨んだ日本は２分５８秒５０で米国を破り、銅メダルを手にした。この種目で３大会連続の表彰台。高木は今大会で１０００メートル、５００メートルの銅に続くメダル獲得。通算１０個目として、夏冬を通じた日本選手のメダル獲得数で３位タイになった。また、自身が持つ日本女子最多記録を更新。準決勝は高木、佐藤、堀川桃香（富士急）の布陣でオランダに敗れた。カナダが２連覇。男子団体追い抜きでは、佐々木翔夢（明大）、山田和哉（ウェルネット）、蟻戸一永（もとなが）（同）の日本は８位に終わった。イタリアが金メダル。

野明は大きな自信になったはず…穂積雅子の目

２０１８年の平昌（ピョンチャン）五輪から日本の３大会連続メダル獲得の原動力になった高木は３１歳、佐藤は２９歳になった。彼女らに続いてチームの主軸を担うメンバーがどう育つのか注目している。

今大会、１回戦とオランダに敗れた準決勝は堀川、３位決定戦には野明が出場した。２２歳の堀川は長距離タイプ。２１歳の野明はスピードも兼ね備えた中距離型でスケーターとしての特徴が違う。

五輪という大舞台でレースに起用されたが、特に野明はメダルがかかる３位決定戦のメンバーに選ばれて重圧は相当大きかったはずだ。レースでは前後を経験豊かな選手にはさまれ、途中バランスを崩す場面もあったがうまく立て直し、隊列を乱さず滑り切った。大きな自信になったはずだ。私が銀メダルを獲得した１０年バンクーバー大会のチームに当時１５歳の高木がいた。団体追い抜きでの出場機会はなかったが、それでもその後の飛躍につながる貴重な経験を持ち帰ったと思う。

今回、メダル獲得に貢献したことは２人にとって、そして日本の将来にとっても大きな財産になるはずだ。（穂積雅子＝バンクーバー五輪女子団体追い抜き銀メダリスト）