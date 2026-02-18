ＴＤＫ<6762.T>が大幅続伸している。同社は今月２日に今期の業績予想を上方修正して以降、株価の戻り歩調を鮮明としている。データセンター関連での電子部品需要の拡大が期待されるなかにあって、１７日には車載用高信頼性ＮＴＣサーミスタの量産開始を発表。更に、７月に開催されるフォーミュラＥの東京大会のタイトルパートナーとなることが決まったと公表するなど、ＥＶ関連でのプレゼンス拡大にも注力している。前日の大引け間際には村田製作所<6981.T>の社長インタビューを外資系通信社が伝え、この内容から村田製の積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の値上げ観測が台頭。競合のＴＤＫや太陽誘電<6976.T>にも値上げの思惑が広がり、各社の株価に強い上昇圧力が掛かった。ＴＤＫにおいては昨年１１月につけた上場来高値までの戻り余地が意識される形となり、１８日も投資マネーが流入。一段高につながった。



