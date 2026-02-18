「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後１現在でマネジメントソリューションズ<7033.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



きょうの東京市場でＭＳＯＬは一進一退となっている。２月１６日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を開示。売上高予想を２６０億円（前期比１２．７％増）、営業利益予想を３０億円（同９．４％増）とし、過去最高業績の更新を見込む。決算発表の翌日にマドを開けて上放れし株価水準を切り上げており、きょうは利益確定売りが優勢になる場面が出ているものの、好業績の見通しが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS