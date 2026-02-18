&TEAM¤¬¥Ó¥¸¥åーµ±¤¯¥Ä¥¤ー¥É°áÁõ¤ÇÂæÏÑÂç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡ª¸ÄÀµ±¤¯¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤äKing ¡õ Prince¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎSNS¤¬¹¹¿·¡£2·î16Æü¤ËÂæÏÑ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÈÂæÏÑÈÇ¹ÈÇò¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÈÖÁÈ¡Ø2026Ä¶µéµðÀ±¹ÈÇòéºÇ½Âç¾Þ¡Ù½Ð±é»þ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¹ë²Ú°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②&TEAM¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¸÷¤ë¥½¥í°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡③½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¡④King ¡õ Prince¤È¤Î¹ë²ÚµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È ⑤ &TEAM¥Ë¥³¥é¥¹¡ßÈ¬»°Ôð¡ÚÆ°²è¡Û⑥&TEAM¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¡⑦¥Ë¥³¥é¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸
¢£¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿&TEAM¥á¥ó¥Ðー
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢EJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤ÈK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤ò¤Î¤¾¤¯7¿Í¤ÇÅÐ¾ì¡£&TEAM¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÂç¥È¥ê¤È¤·¤Æ¡ÖBack to Life¡×¡ÖMISMATCH¡×¡ÖFIREWORK¡×¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎÂç¤¤Ê´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎNICHOLAS¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦È¬»°Ôð¡Ê831¡¿¥Ðー¥µ¥ó¥ä¥ª¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥åーÁõ¾þ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¡¢¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
YUMA¡Ê¥æ¥¦¥Þ¡Ë¤Ï¥Ïー¥Õ¥Ð¥ó¥°¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤¬¡¢Çò¤ËºÙ¤¤¹õ¤Î³Ê»ÒÊÁ¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹ー¥Ä¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£Çò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤ÉÕ¤¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿HARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¤Ï¡¢´Å¤µ¤Î¤¢¤ëÁõ¤¤¤òÑÛ¡¹¤·¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤¿¡£TAKI¡Ê¥¿¥¡Ë¤Ï¡¢¹õÃÏ¤ËÇò»å¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ä¥¤ー¥É¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥óÉ÷¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£¼ó¸µ¤Î»°Ï¢¥Ñー¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë¡£MAKI¡Ê¥Þ¥¡Ë¤ÏÈ¾Âµ¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä¤È¥Ä¥¤ー¥É¤Î¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¡¢¶»¸µ¤Ë¤Ï»°Ï¢¤Î¥Á¥§ー¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¡É¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
JO¡Ê¥¸¥ç¥¦¡Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥°¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È³Û¤ò¸«¤»¡¢¹õ¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¹ø¤Î¥Á¥§ー¥ó¥Ù¥ë¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NICHOLAS¤Ï¡¢ÇòÃÏ¤Ë¹õ¤Î»å¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÀÖ¤Î¥Ó¥¸¥åー¤ÎÁõ¾þ¾þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ª¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Çò¤Î¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤ÏFUMA¡Ê¥Õ¥¦¥Þ¡Ë¡£¼ó¸µ¤Î¥Á¥çー¥«ー¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬³Ú¤·¤¤°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±¿§¤âÈ±·¿¤â°áÁõ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ä¥¤ー¥É¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¡È¤ªÊì¤µ¤ó´¶¡É¤Ê¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹&TEAM¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¼¡¤Ï9¿Í¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Ì¿¿¡§King ¡õ Prince¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¤Ê¤ª¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿King ¡õ Prince¡¢NICHOLAS¤ÈÈ¬»°Ôð¡Ê831¡Ë¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£