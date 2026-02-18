雑誌『anan』の公式SNSにて、2月18日発売のanan 2484号に掲載される、timeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝による連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY！」のビジュアルが公開された。

【動画】トレンドメイクに挑戦した橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝／トレンドファッションを着こなす姿

第2回のテーマは「トレンドメイクアップ」。2026年春に注目されるポイントメイクを取り入れた撮影に挑戦している。

■トレンドメイクで新たな魅力を見せた橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝

公開された動画では、それぞれが異なるテイストのメイクで印象を一新。ナチュラルながらも立体感を強調したベースメイクに、ツヤや陰影を効かせたアイメイクが映え、肌の質感やまなざしの強さが際立つ仕上がりとなっている。

橋本は素肌感を生かしたナチュラルメイク。大胆に前髪を上げ、ブラウンのアイシャドウに深みのあるリップを合わせ、上品かつ大人っぽい印象にまとめている。

猪俣はくせ毛風ヘアに、ピンクのチークと頬に散らしたそばかす風メイクがポイント。あどけなさと儚さを感じさせる柔らかなムードを演出している。

篠塚はアイメイクが主役。前髪を無造作に下ろし、ゴールド系のシャドウで立体感を出しながら、まぶた中央に光を集めることで目元に奥行きをプラス。抜け感と色気を感じさせる仕上がりだ。

ファンからは「周杜くんかわいすぎる」「ぶっ飛ぶレベルで周ちゃんかわいい」「そばかすは大優勝」「周杜くんのお顔が天才」「三者三様それぞれタイプが違って顔が良い」「3人ともビジュやばい」「しのかっこよすぎ」「将生くんの造形美が際立って美しい」といった声が寄せられている。

■トレンドファッションをスタイリッシュに着こなす姿にも反響