お地蔵さんに扮したバイキング小峠英二が、お堂車で運ばれて旅をする地蔵旅番組『小峠地蔵旅』公式Xに、お狐様となった菊池風磨（timelesz）のような後ろ姿が登場。まだゲストとは明かされていないが、その可愛らしいビジュアルが大きな話題を呼んでいる。

【写真】菊池風磨!?という予想殺到のモフ耳くるくるヘアのお狐様『小峠地蔵旅』オフショット①～③

■「可愛い格好をしたのは何十年ぶりだそう、、、お狐は普段人間に化けているらしい」という番組からのヒントも

「久しぶりに地蔵参りに行ったら、お狐が現れた！？」というメッセージと共に公開されたのは、真っ白なモフモフの狐の耳をつけて葉っぱをのせた、ふわふわパーマヘアのアップショット。

顔は見えていないが、コメント欄には「このふわふわトイプーヘアはあの人では」「もちもちでかわいい人？」「お耳よく似合ってる」「ふまくん？」「見覚えあるな」などといった予想が続々と到着。

続けて「お狐も参加したそうだが、この手では地蔵のお堂車は押しずらそうだ、、、」と羽織袴姿の袖から伸びたモッフモフの白い手や、背中に生えたモッフモフの尻尾の写真を公開。

さらに「どういう風◎（※◎は紫色の丸の絵文字）の吹き回しか。お狐は、地蔵と共に参拝者の『願い事』を聞くことにしたようだ。可愛い格好をしたのは何十年ぶりだそう、、、お狐は普段人間に化けているらしい」と添えて、顔が見えそうで見えない横向きショットを公開。耳の生えたふわふわパーマヘアと、白肌の耳や頬がチラリと覗いている。

菊池のメンバーカラーが紫色ということもあり、確信を持ったファンからの「やっぱり風磨くんだ！」という声がコメント欄には殺到。「お狐様が似合う」「きれいな輪郭」「くるくるヘアかわいい」などといった声も届いている。

『小峠地蔵旅』の次回放送は2月21日。公式Xをチェックしながらお狐様の正体を楽しみに待っていよう。

■狐の耳＆葉っぱがのっかったふわふわパーマヘアショット

■羽織袴姿からモッフモフの白い手やしっぽが生えた“お狐様”

■ファンの確信が高まった！？顔が見えそうで見えない横向きショット