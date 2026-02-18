フィギュアスケートペアの三浦璃来選手が、自身のインスタグラムを更新。木原龍一選手との共同投稿で、ミラノ・コルティナ五輪を振り返っての感謝をつづりました。

団体ではショートとフリーの両方に出場し、自己最高点をマークするなどで、日本を銀メダルに導く圧巻の演技を披露。ペアでも、ショートではまさかのミスも絡み5位発進となるも、翌日のフリーで世界最高得点をマークしての金メダルを獲得しました。

投稿には、金メダルを手に笑顔を見せる“りくりゅう”2人の写真や、団体の写真、チームスタッフとの写真などを掲載。寄せられた声援に感謝しながら、「7年間の想いが詰まったオリンピック。自分たちの積み上げてきたものを信じて最後まで諦めることなく滑り切ることができました。個人戦では金メダル、団体戦ではチームJAPANのみんなで繋げて掴み取った銀メダル、とても嬉しかったです」とし、「今まで私たちを支えてくださった全ての方々に感謝を申し上げます」と思いを寄せました。