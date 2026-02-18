18日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、2月28日（土）、3月1日（日）に東急ドレッセとどろきアリーナで開催される第17節群馬グリーンウイングス戦で行われる「選手プロデュース スペシャルシリーズ」の詳細をクラブ公式サイトで発表した。

2025年12月に「選手プロデュース スペシャルシリーズ」として実施し、長谷部奈香、原嶋睦夢、伊藤一葉の3選手がプロデュースしたオリジナルベースボールシャツをプレゼントすることが発表されていたこの試合。

今回は新たに、当日の試合展開を予想し的中した人の中から抽選で3名に、AWAY遠征時に野嶋華澄、甲萌香、山田二千華、児玉奈津美、髙橋美鈴、廣田あいの計6名がセレクトしたお土産をプレゼントする企画が実施されることや、大工園彩夏と中川つかさがデザインをセレクトしたランダムアクリルスタンドとランダムトレカの販売や、キッチンカーで選手がアレンジしたメニューの販売が行われることが発表された。

また、和田由紀子、佐々木遥子、シルビア・チネロ・ヌワカロール、ジョバンナ・ミラナ・デイが場内アナウンスを担当するほか、古谷ちなみ、澤田由佳、佐藤淑乃、カミラ・デ・ラ・ローザがプロデュースしたプレイリスト＆BGMが会場で流れるとのことで、当日は試合と企画の両方を楽しめる1日となりそうだ。